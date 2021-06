Plagiatsvorwürfe gegen Grünen-Kanzlerkandidatin : Politikexperte spricht von „Schmutzkampagne“ gegen Baerbock

Berlin Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, fremde Textpassagen in ihr neues Buch übernommen zu haben. Der Bonner Politik-Experte Frank Decker sagt, die Vorwürfe seien Teil einer „Schmutzkampagne“ und „an den Haaren herbeigezogen“.

Nicht nur im Wahlkampf sind solche Vorwürfe Gift für Spitzenpolitiker: Der österreichische Medienwissenschaftler Stefan Weber hält Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vor, in ihrem Buch abgeschrieben zu haben. In einem Blogbeitrag Webers heißt es: „Und wenn man es genau nimmt, handelt es sich auch um mehrere Urheberrechtsverletzungen.“ Die Reaktion der Grünen auf die Plagiatsvorwürfe fiel am Dienstagnachmittag harsch aus. „Das ist der Versuch von Rufmord“, teilte ein Parteisprecher beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Baerbock habe den auf Medienrecht spezialisierten Rechtsanwalt Christian Schertz eingeschaltet.