Ostafrika-Reise Baerbock bei UN-Blauhelmmission im Südsudan

Die Grünen-Politikerin wurde am Freitag in der Hauptstadt Juba vom stellvertretenden Leiter der militärischen Beobachtungsmission und dienstältesten Offizier des deutschen Teils von Unmiss, Oberst Hans Peter Dorfmüller, begrüßt. Nach dem Gespräch mit den UN-Soldaten wollte Baerbock auch eine Flüchtlingssiedlung in der Nähe der Hauptstadt besuchen.