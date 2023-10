Außenministerin beteuert Bemühen Baerbock – „Non-Stop“ im Austausch zu deutschen Geiseln in Israel

Zu finanziellen Hilfen erklärte die Außenministerin, manche würden sagen, dass direkt Geld an die Palästinensische Autonomiebehörde überwiesen werde. „Das ist nicht der Fall in der Entwicklungshilfe.“ Wichtig sei allerdings, „dass wir die Lebensmittelversorgung, die Wasserversorgung, also die humanitäre Hilfe an die zwei Millionen Palästinenser, die darauf angewiesen sind, nicht einstellen“. Denn auch das würden die Terroristen nutzen, „das Spiel mit der Not und dem Leiden der Bevölkerung“. Baerbock ergänzte: „Auch wenn einem das Herz brennt, sollte man in solchen Situationen einen kühlen Kopf bewahren.“