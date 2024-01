“Win-Win-Situation“ bei Migration Baerbock stellt Fachkräfte-Abkommen mit Kenia im Sommer in Aussicht

Gemeinsame Ziel sei es, kenianischen Fachkräften eine Arbeitsaufnahme in Deutschland leichter zu ermöglichen, sagte Baerbock nach dem Gespräch mit Ruto. „Das ist für uns beide eine Win-Win-Situation, denn in Kenia gibt es eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und für uns stärken wir so die legale Migration nach Europa und Deutschland.“ Vor allen Dingen gewinne man so „Fachkräfte, um die wir uns weltweit so intensiv bemühen, auch für die deutsche Wirtschaft“. Deutschland brauche in so gut wie allen Bereichen mehr Fachkräfte.