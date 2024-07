Angst vor einem nächsten größeren Krieg Baerbock zwischen Handwerkern in Bochum und Raketen in Nahost

Baerbock war seit dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres acht Mal in Israel, so oft, wie in keinem anderen Land der Welt in dieser kurzen Zeit. Und nun muss sie zwischen Kreishandwerkerschaft Bochum und einem Bürgerdialog auf Zeche Zollverein in Essen auch noch versuchen, die drohende Eskalation in Nahost so klein wie möglich zu halten, soweit das auf der Strecke Ruhrgebiet-Tel Aviv überhaupt machbar ist.