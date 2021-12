„Den kleinen Scherz kann ich mir vor Weihnachten nicht verkneifen“ : Baerbock macht Witz zu Kritik an ihrem Englisch

Berlin Kritiker hatten der Außenministerin nach den Antrittsbesuchen im Ausland ihren deutschen Akzent vorgehalten. Nun äußerte sie sich selbstironisch dazu. Anlass dafür war ein Treffen mit ihrem luxemburgischen Kollegen Jean Asselborn.

Außenministerin Annalena Baerbock hat sich scherzhaft und selbstironisch zur Kritik an ihrem Englisch geäußert. In der Europäischen Union müsse man immer wieder darum ringen, „unseren Wertekonsens zu erneuern, weil das die Grundlage unserer gemeinsamen Zusammenarbeit ist“, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch nach einem Treffen mit ihrem luxemburgischen Kollegen Jean Asselborn in Berlin. „Dass wir bei diesen Fragen mit einer Stimme sprechen, die gleiche Sprache sprechen, das hat sich heute auch wieder bei unserem Mittagessen gezeigt.“