Gesellschaftliche Spannungen : Gespaltenes Land

Meinung Berlin Wie geht die Politik mit den zahlreichen Krisen um? Bietet sie die richtigen Lösungen an? Im Streit um Parteiprofile darf sie die Menschen nicht aus dem Blick verlieren. Denn die Sorgen sind real.

Es brodelt. Man kann es auf den Straßen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen bereits regelmäßig montags sehen. Und es sind - im Gegensatz zu den berüchtigten Anti-Corona-Spaziergängen - nicht nur rechte Querdenker, die ihrem Unmut Luft machen. Sondern Menschen, die aus Zukunftsangst demonstrieren gehen: Aus Sorge vor der Inflation, exorbitant steigenden Energiekosten, Angst vor einem Übergreifen des Ukraine-Kriegs auf das eigene Land.

Und es gibt weitere Indizien: Die (noch) Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht zog im Insa-Meinungstrend der „Bild“-Zeitung gerade von Platz sieben auf Platz vier, vorbei an Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Und das hat Wagenknecht nicht ihrem Zwist mit der Linkspartei zu verdanken. Sondern sie hat im Bundestag eine Rede gehalten, in der sie der Bundesregierung vorwirft, einen „beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen“. Seitdem erfreut sie sich steigender Popularität. Aber nicht immer sind es russlandfreundliche Unterstützer, Wagenknecht hat vielmehr einen sozialen Punkt getroffen: Schaden uns die Sanktionen mehr als sie im Kampf gegen Russland nutzen?

Weitere Feststellung: Die AfD, ohne charismatische Führung, erlebt in Umfragen bundesweit einen leisen, aber stetigen Wiederaufstieg. Mit 13 oder 14 Prozent liegt die rechte Partei bei mehreren Umfrage-Instituten mittlerweile wieder auf den Werten von 2020, im Osten ist sie derzeit stärkste Kraft. Die Partei setzt darauf, dass ihr ein „heißer Herbst“ mit lauten Protesten gegen die Energie- und Russlandpolitik der Bundesregierung weiteren Auftrieb geben könnte.

Die Sorge der Ampel vor einem „heißen Herbst“ ist durchaus groß. Kanzler Olaf Scholz sieht die Sprengkraft vor allem im Osten und verweist auf Banken-Aussagen, dass 40 Prozent der Kunden keine Ersparnisse hätten - von stark steigenden Energierechnungen also stark betroffen sind. Vorbeugend mahnt Scholz, dass Unzufriedenheit etwa mit der Energie- und Ukraine-Politik deshalb nicht nur an den beiden extremen Flügeln des politischen Spektrums zu finden sei, sondern auch unter den Anhängern der Mitte-Parteien. Schon deshalb müsse man die Ängste ernst nehmen. Richtig, das muss die Politik. Aber nicht indem sie weitere Ängste, vor einem dritten Weltkrieg etwa wie jüngst SPD-Chef Lars Klingbeil oder vor dem Zuzug von Flüchtlingen, wie gerade CDU-Chef Friedrich Merz , schürt.

Das Problem ist vielmehr: Die Ampel-Koalition stärkt derzeit nicht das Vertrauen in die Politik. Warnungen vor schlimmen Zuständen im Winter wechseln sich ab mit unausgegorenen Rezepten, die man dann, siehe Gasumlage, wieder einrollen muss - hängen bleibt Chaos. Man kann den Sorgen der Menschen begegnen, ohne in Populismus zu verfallen. Verteidigung der eigenen Werte, Aufgabe von politischen Heiligen Kühen wie Atomausstieg oder Schuldenbremse, politische Haushalte auf das Wesentliche beschränken - und Ehrlichkeit. Wenn das Land sich zu einem Gaspreisdeckel aufmacht, wird anderes hintenrunterfallen. Zeit, dass das schnell jemand sagt. Am besten der Kanzler selbst.