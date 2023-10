Sorge vor Angriffen Israels Botschafter fordert mehr Schutz für Juden

Auch der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, warnte vor gezielten Angriffen auf Jüdinnen und Juden. Haldenwang sagte dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, seit dem Überfall der Hamas auf Israel habe es in Deutschland bereits rund 1.800 Straftaten in diesem Zusammenhang gegeben. „Ich befürchte, dass uns diese neue Welle des Antisemitismus noch länger beschäftigen wird.“ Der Präsident weiter: „Wir müssen damit rechnen, dass gezielt Gewalt gegen Jüdinnen und Juden verübt werden könnte.“ Sollte sich der Krieg in Israel und im Gaza-Streifen weiter zuspitzen und es „zu aufwühlenden Bildern“ kommen, könne dies „zu einer weiteren Radikalisierung auch hier in Deutschland“ führen.