Fünf tödliche Angriffe seit 2015 : Regierung empfiehlt Pferdehaltern Extra-Wolfszaun

Berlin Seit 2015 sind in Deutschland fünf Pferde durch Angriffe von Wölfen getötet worden. Das Landwirtschaftsministerium rät deshalb zu „wolfsabweisenden“ Maßnahmen. Damit sind die Pferdehalter und die FDP aber nicht zufrieden.

Die Wolfspopulation in Deutschland hat auch Auswirkungen auf die Pferdehaltung. Obwohl Pferde keine primäre Beute von Wölfen sind, wurden nach Angaben der Bundesregierung von 2015 bis 2018 zehn Übergriffe, davon fünf tödliche, registriert. Das geht aus einer Antwort des Agrarministeriums auf eine Kleine Anfrage der FDP hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Zahlen für 2019 wurden nicht genannt. Pferdehaltern rät das Ministerium zu einer „wolfsabweisenden“ Zäunung, was Pferdesportverbände in NRW, darunter die Deutsche Reiterliche Vereinigung, als „nicht vereinbar“ mit dem Verletzungsrisiko für Pferde bezeichnen. Der Grund: In wolfsabweisenden Knotengittern und Elektronetzen könnten sich Pferde verfangen.