Nach Angriffen auf Wahlkampfhelfer Verrohung der Gesellschaft – was heißt das eigentlich?

Putin als einen starken Mann zu bewundern, die autoritäre Schlagkraft Chinas zu loben oder Autokraten wie Trump für die Macher der Zukunft zu halten – solche Meinungen werden auch in Deutschland vertreten. Das gehört zur Meinungsfreiheit. In manchen digitalen Echokammern sind sie aber ausschließlich zu hören, und verstärken sich. Es geht beim Thema Verrohung also nicht nur um den Rückfall in archaisches Verhalten, sondern auch um neue Orte der „sittlichen Derbheit“, in denen mental vorbereitet wird, was sich dann auf der Straße ereignet. Natürlich ist die digitale Welt nicht einfach ein bunter Jahrmarkt für Ideen, auf dem sich die besten schon durchsetzen werden. Das Netz funktioniert bekanntlich viel öfter als Ressentiment-Verstärker, als Gerüchteküche, als Ort für gezielte Aufwiegelung und Selbstradikalisierung. „Im Netz geht es darum, möglichst viele Likes zu bekommen – und das Negative bewegt mehr als das Positive“, sagt der Sozialpsychologe Dieter Frey von der LMU München. So entstehe eine Gemeinschaft, die das Abwertende immer weiter überbieten wolle. Nun komme es darauf an, dass sich die Gegenstimmen ebenfalls laut zu Wort meldeten, und etwa die Übergriffe anprangern. Außerdem müssten strafbare Äußerungen auch bestraft werden. „Sonst setzt sich die negative Dynamik fort“, sagt Frey.