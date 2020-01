Besserer Opfer-Schutz und mehr Zusammenhalt : Parteien wollen gemeinsam gegen Angriffe auf Politiker vorgehen

Einschusslöcher sind in einer Scheibe des Büros von SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle zu sehen. Foto: dpa/Johannes Stein

Berlin Die Generalsekretäre von sechs Bundestags-Parteien trafen sich, um gegen Politiker-Angriffe vorzugehen. Der Schutz der Opfer solle verbessert werden, auch neue Gesetze wurden gefordert.

Die Erfahrung von Angriffen auf Politiker teilten alle Parteien, betonte auch der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner. Er rief die große Koalition zum Handeln auf, dafür seien auch neue Gesetze nötig. Die Grünen schlagen etwa vor, das Meldegesetz so zu ändern, dass man Privatadressen von Politikern nicht mehr so einfach herausbekommen kann.

Die AfD war zu dem Treffen nicht eingeladen worden. Sie habe in den vergangenen Jahren selbst zur Verrohung in der Politik beigetragen, sagte Klingbeil. „Wenn ich ein Feuer löschen will, kann ich die Brandstifter nicht mit an den Tisch holen.“ Alle Generalsekretäre betonten aber, Gewalt gegen Politiker sei unabhängig von der politischen Richtung zu verurteilen.