Angriffe auf Kunstwerke​: Scholz kritisiert Klebe-Protest für den Klimaschutz​

Berlin Klimaaktivisten haben in den vergangenen Wochen mehrfach den Betrieb in Museen gestört. Bei einer Pressekonferenz hat sich nun auch Kanzler Olaf Scholz zu den Aktionen geäußert.

Vor rund einer Woche schütteten Klimaaktivisten eine Flüssigkeit auf ein mit Glas geschütztes Bild von Claude Monet im Potsdamer Museum Barberini. Am Sonntag klebten sich zwei Frauen im Berliner Museum für Naturkunde an Metallstangen unter Dinosaurierskeletten fest. Die Gruppe „Letzte Generation“ fordert bei diesen Aktionen entschlossenere Maßnahmen gegen den Klimawandel .

Auf einer Pressekonferenz wurde nun auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach seiner Meinung zu den Vorfällen befragt. Zuvor waren am Montag Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr nach Angaben eines Sprechers wegen Protesten von Klimademonstranten erst verspätet an einem Unfallort eingetroffen. Darauf angesprochen, appellierte Scholz, bei politischen Kundgebungen nie die Gefährdung anderer in Kauf zu nehmen.