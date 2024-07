Nach Angriff in Bad Oeynhausen CDU fordert schärferes Jugendstrafrecht

Die CDU verlangt von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nach dem tödlichen Angriff auf einen 20-Jährigen in Bad Oeynhausen, Heranwachsende künftig in der Regel nach Erwachsenenstrafrecht zu belangen. Faeser habe erklärt, der 18-jährige tatverdächtige Syrer sei auch ein Beispiel für eine „nicht gelungene soziale Integration“, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nach Beratungen der Spitzengremien seiner Partei in Berlin. Die Aussage sei völlig inakzeptabel und „de facto eine Täter-Opfer-Umkehr“. Die CDU erwarte von Faeser, dass sie erkläre, „wie sie das denn gemeint hat. So jedenfalls kann es nicht stehenbleiben.“