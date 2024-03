Staatsschutz ermittelt Angriff auf türkisches Konsulat in Hannover

Die Bundesregierung verurteilte den Angriff auf das Schärfste. „Gewalt – gleich welcher Couleur – hat in unserer Gesellschaft keinen Platz“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin am Mittwoch. „Zu diesem Thema stehen wir natürlich mit der türkischen Seite in Kontakt, und wir hoffen, dass die Täter jetzt schnell ermittelt und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.“