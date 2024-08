Kaputte Fenster und beschmierte Fassade Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf SPD-Wahlkreisbüro in Berlin

Der Politiker, der im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, veröffentlichte bei Facebook Fotos von den Beschädigungen an seinem Büro. Zu sehen sind Beschädigungen der Fensterscheibe, hinter der ein Bild des Abgeordneten hängt, und auf der Hauswand daneben ein Schriftzug in roter Farbe. „Nach ersten Erkenntnissen wurden die Beschädigungen an der Scheibe vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht“, teilte die Polizei am späten Nachmittag mit. Düsterhöft wertete die Beschädigungen der Scheibe zunächst als Einschusslöcher.