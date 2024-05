Zunehmende Gewalt gegen Politiker Was aus dem Angriff in Dresden folgt

Am Wochenende haben sich zahlreiche Politiker erschüttert über die gewalttätigen Angriffe auf Wahlkämpfer in Sachsen und Nordrhein-Westfalen gezeigt. Für Sonntagabend waren Proteste in Berlin und Dresden geplant. An der Demonstration in Sachsen wollte auch SPD-Chefin Saskia Esken teilnehmen, die sich dort zu Wahlkampfzwecken aufhielt. Ursprünglich waren Termine gemeinsam mit ihrem sächsischen Parteikollegen Ecke geplant, unter anderem ein Besuch in der Klinik, in der Ecke derzeit medizinisch versorgt wird. Esken warnte: „Wenn Schlägertrupps die Plakatierteams demokratischer Parteien angreifen, greifen sie die Grundfeste unserer Demokratie an“, sagte Esken unserer Redaktion. „Was Matthias Ecke erleben musste, stellt ein Ausmaß an Gewalt dar, das allen klarmachen muss, womit wir es hier zu tun haben: eine ernsthafte Gefährdung unserer Demokratie“, betonte die SPD-Politikerin, und weiter: „Jede Verharmlosung verbietet sich.“ Der angegriffene Sozialdemokrat will seinem Landesverband zufolge den Wahlkampf fortsetzen.