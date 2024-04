Nach Angriff auf Israel Rufe nach Kurskorrektur in der deutschen Iran-Politik

Auch in der arabischen Welt gab es Aufrufe nach „höchster Zurückhaltung", etwa vom Golf-Kooperationsrat, dem Saudi-Arabien, Kuwait, Oman, Katar, Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate, angehören. Seit dem mutmaßlichen israelischen Angriff auf das iranische Konsulat in Syrien vor zwei Wochen hielten Menschen in der Region den Atem an. Vorbereitungen auf einen möglichen iranischen Vergeltungsschlag waren auch im alltäglichen Leben zu spüren. So war das GPS-Signal auch in Nachbarländern Israels weiträumig gestört, was etwa den Effekt hatte, dass die Ortungsfunktion von Google Maps nicht mehr richtig funktionierte.