Psychische Erkrankung vermutet Angriff auf Giffey – Verdächtiger gefasst

Giffey schrieb über den Angriff, sie habe bei einem Besuch in einer Bibliothek am Dienstagnachmittag im Süden von Berlin „plötzlich von hinten einen harten Schlag an Kopf und Nacken gespürt. Ein Mann hatte mich mit einem Beutel, gefüllt mit hartem Inhalt, attackiert. (...) Nach dem ersten Schreck kann ich sagen, es geht mir gut.“