Beleidigt und angegriffen AfD-Politiker in Schweriner Lokal mit Aschenbecher am Kopf verletzt

Der AfD-Landtagsabgeordnete Martin Schmidt ist in einem Schweriner Lokal mit einem Aschenbecher beworfen und am Kopf verletzt worden. Ein 52-Jähriger habe den Politiker in der Nacht zu Freitag zunächst beleidigt und danach mit dem Aschenbecher angegriffen, teilte die Polizei mit. Der Abgeordnete sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Dieses habe er am Freitagmorgen wieder verlassen, teilte die AfD-Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommern mit.