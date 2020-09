Konferenz mit Angela Merkel : So soll das öffentliche Gesundheitssystem gestärkt werden

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) während einer virtuellen Konferenz mit Vertretern des Öffentlichen Gesundheitsdienstes zur Corona-Pandemie. Foto: dpa/Michael Sohn

Berlin Die Gesundheitsämter in Deutschland spielen in Zeiten der Corona-Pandemie eine zentrale Rolle. Nun soll es mehr Geld geben. Bis zu vier Milliarden Euro will der Bund für den Ausbau des öffentlichen Gesundheitssystems bereitstellen.

Sie hätten „einen ganz wesentlichen Anteil daran, dass wir das Infektionsgeschehen bislang in Deutschland doch weitgehend unter Kontrolle halten konnten“, sagte Merkel am Dienstag in einer Videokonferenz mit Vertretern von Ämtern, Kommunen und Ländern. Für die Gesundheitsämter bedeute die Pandemie mit dem Verfolgen von Infektionsketten oder dem Anordnen von Tests und Quarantäne einen „unfassbaren Mehraufwand“.

Merkel bekräftigte, dass der Bund nun viel Geld für Verbesserungen in die Hand nehmen wolle. In Regionen mit hohen Infektionszahlen stießen die Ämter mitunter an die Grenze des personell Leistbaren. Auch digitale Kommunikationsmöglichkeiten ließen durchaus noch zu wünschen übrig. „Die Gesundheitsämter wissen selbst am besten, wo geeignete Ansatzpunkte für Veränderungen sind“, sagte die Kanzlerin.

Um die bundesweit 375 Ämter zu stärken, will der Bund vier Milliarden Euro bis 2026 bereitstellen. Vorgesehen ist unter anderem, bis Ende 2022 mindestens 5000 unbefristete Vollzeitstellen im Öffentlichen Gesundheitsdienst neu entstehen zu lassen. Geplant ist zudem breit angelegte Unterstützung bei neuen digitalen Lösungen, etwa für Meldewege.

(özi/dpa)