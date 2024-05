Ehrung für Schauspieler Ulrich Matthes Sie ist wieder da: Angela Merkel zieht es zurück in die Öffentlichkeit

Doch an diesem Dienstagabend in Berlin sind zwei Dinge bemerkenswert. Zum einen sind Merkel und Matthes seit vielen Jahren gut befreundet. Zum anderen gab es im vergangenen Dezember ein wenig Aufruhr in CDU-Kreisen, dass die langjährige Parteivorsitzende und Kanzlerin sich als Mitglied der Stiftung zurückgezogen hatte. Sie wolle ihr Leben nach der Kanzlerschaft frei und ohne politische Zwänge gestalten, hieß es damals. Nicht wenige in der Partei sahen darin aber einen „Bruch“.