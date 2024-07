Sehnsucht nach Merkel Wie das so ist mit „Mutti“

Denn vieles ist in 16 Jahren Merkel‘scher „Sie kennen mich“-Politik liegengeblieben und die Folgen davon treten nun zutage. Die Deutschen sind daran nicht unschuldig. Man mag es halt am liebsten politisch bequem, will möglichst unbehelligt bleiben - und Merkel hat dies gern bedient und durch ihre Art des Politikmachens forciert. Aber: Ob bei der Energiewende, beim Klimaschutz, dem Rechtsruck, der Bundeswehr und ganz aktuell bei der Bahn, die Probleme haben sich in der Vor-Ampel-Zeit aufgetürmt. Es fehlten zu oft Lösungen und offenkundig mangelte es auch am Willen, die Dinge anzugehen und zu ändern.