Geburtstag der Altkanzlerin Merkel wird 70 - und die CDU steckt in der Klemme

Dass die Angelegenheit bei Merkel ebenfalls schwierig ist, liegt auch daran, dass die Altkanzlerin offensichtlich dabei ist, ihre Drähte zur CDU zu kappen; kein Ehrenvorsitz, Rückzug aus der Konrad-Adenauer-Stiftung, keine Teilnahme an irgendwelchen Sitzungen, Veranstaltungen oder Parteitagen. Auch beim anstehenden Europaparteitag im Mai rechnet man nicht mit ihrem Kommen. Was in der CDU jedoch für richtig gehalten wird. Es heißt, es gehe schließlich auf dem Konvent um das neue Grundsatzprogramm. Und angesichts der Europawahl müsse die aktuelle Parteiführung um Friedrich Merz im Mittelpunkt stehen. Die stellt sich überdies zur Wiederwahl. Merkel, so wird betont, halte sich auch nur an das, was sie angekündigt habe – nicht mehr mitmischen zu wollen.