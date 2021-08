Merkel-Statement zu Afghanistan : "Wir haben alle – da übernehme ich auch die Verantwortung – die Entwicklung falsch eingeschätzt"

Angela Merkel spricht im Kanzleramt über die aktuellen Entwicklungen in Afghanistan. Foto: dpa/Odd Andersen

Berlin Die Bundeskanzlerin ist am Montagbend zum Thema Afghanistan vor die Presse getreten. Nach Angaben von Angela Merkel sind 1900 der von der Bundeswehr in einer ersten Gruppe identifizierten Ortskräfte bereits in Deutschland oder sicheren Drittländern.

Nun versuche man unter anderem auch, rund 1500 Mitarbeiter der Entwicklungszusammenarbeit und von Nichtregierungsorganisationen aus Afghanistan zu bekommen. Merkel räumte ein, dass man die Schnelligkeit des Vormarschs der Taliban völlig unterschätzt habe. "Wir haben alle – da übernehme ich auch die Verantwortung – die Entwicklung falsch eingeschätzt."

Gleichzeitig dämpfte Merkel die Hoffnungen auf die Aufnahme afghanischer Ortskräfte in Deutschland. Sie kündigte am Montagabend vor der Presse in Berlin an, dass Deutschland alles tun werde, um einheimische Ortskräfte aus Kabul in Sicherheit zu bringen; zugleich räumte sie ein: "Das haben wir leider nicht mehr in der Hand." Ob die Evakuierungen ausgeführt werden können, hänge "von der Lage in Kabul ab".

Die Entwicklung in Afghanistan ist nach Ansicht von Merkel nicht mit der in Mali vergleichbar. In Afghanistan sei man von den USA abhängig gewesen, in Mali engagiere sich vor allem Frankreich, sagt sie auf die Frage nach Konsequenzen aus dem Fall Afghanistans für andere Bundeswehreinsätze. Man müsse aber dennoch die Lehre aus Afghanistan ziehen und anerkennen, dass die Stabilisierung eines Landes offenbar sehr viel länger dauere als erwartet. Man müsse künftig die "Ziele kleiner fassen". In Afghanistan sei 2001 der Satz aber richtig gewesen, dass Deutschlands Sicherheit auch am Hindukusch verteidigt werde.

Merkel bemüht sich zusammen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron um eine enge Abstimmung der EU, um auf die Entwicklung in Afghanistan zu reagieren. Sie habe mit Macron telefoniert, am Mittwoch gebe es Treffen der EU-Außen- und Innenminister. Auch die Regierungschefs stünden untereinander in Kontakt und berieten, wann ein europäischer Sonderrat nötig sei. Dabei gehe es gerade um die nötige Hilfe für die Nachbarstaaten Afghanistans angesichts der erwarteten Fluchtbewegungen.

Merkel zog ein kritisches Fazit des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan. Der fast 20 Jahre währende Einsatz sei "nicht so geglückt, wie wir uns das vorgenommen haben. Das ist eine Erkenntnis, die ist bitter", fügte sie hinzu. Die Bündnispartner müssten sich eingestehen, "dass das keine erfolgreichen Bemühungen waren".

"Bitter, dramatisch und furchtbar ist diese Entwicklung insbesondere für die Menschen in Afghanistan", sagte die Kanzlerin. Die Lage sei "furchtbar für die Millionen Afghanen, die sich für eine freie Gesellschaft eingesetzt haben".

(felt/REU)