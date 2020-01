Klimapolitik : Merkel will Entschädigungen für von Energiewende betroffene Bürger

Stralsund/Berlin Nachdem die SPD bereits ein „Windbürgergeld“ angeregt hat, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel sich hinter die Vorschläge gestellt, Bürger in Orten mit neuen Windrädern finanziell besser zu stellen.

"Es geht darum, dass wir die Menschen, die am Infrastrukturausbau beteiligt sind, dafür in gewisser Weise entschädigen oder belohnen, dass sie die Gesamtlast für die Bevölkerung ganz Deutschlands auf sich nehmen", sagte Merkel am Montag beim Neujahrsempfang der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns in Stralsund. Es gebe eine wachsende Kluft zwischen den Menschen in der Stadt mit größeren Bedürfnissen etwa nach Ökostrom und den Menschen auf dem Land, die mit der dafür nötigen Infrastruktur leben müssten. Deshalb unterstütze sie "sehr" einen Vorschlag von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), dass die Menschen, die an der Erzeugung von Erneuerbarer Energie in ihrer direkten Umgebung beteiligt seien, "auch an den Gewinnen beteiligt seien".