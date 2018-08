Angela Merkel weist Rentenvorstoß der SPD zurück

Berlin Die Sozialdemokraten wollen das Rentenniveau bis 2040 stabil halten. Das stößt in der Union auf Skepsis. CDU und CSU warnen vor Verunsicherung und verweisen auf die Rentenkommission.

Ein Spitzentreffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat am Samstag keine Einigung in der Debatte um das geplanten Rentenpaket von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gebracht. Nach einer stundenlangen Sitzung im Kanzleramt wurden keine entsprechenden Beschlüsse gefasst, hieß es aus Regierungskreisen. Dem Vernehmen nach soll in der Runde etwa noch über Anpassungen bei der Mütterrente sowie bei der Arbeitslosenversicherung gesprochen worden sein.

Am vergangenen Mittwoch hätte sich das Kabinett eigentlich mit Heils Rentenpakt befassen sollen, dies wurde kurzfristig verschoben. Der zuständige Minister warf darauf hin der Union eine Blockadehaltung vor. Merkel betonte am Sonntagabend im ARD-Interview, dass eigentlich keine Punkte mehr strittig seien. Über Rentenfragen bis 2025 habe man sich verständigt. Entscheidungen sollten aber mit den Fraktionsspitzen und SPD-Chefin Andrea Nahles getroffen werden, sagte Merkel. Das nächste Treffen wird es wohl am Dienstag geben, am Sonntag gab es widersprüchliche Angaben dazu.