Angela Merkel verzichtet auf CDU-Parteivorsitz - live

Nahles kündigt an, dass sie mit der Union in den nächsten Wochen darüber verhandeln will, um welche Themen sich die große Koalition kümmern will. "Wir brauchen eine neue Verständigung darüber, was sind die Prioritäten." In den vergangenen Monaten seien Themen wie Kinderbetreuung und Pflege von "Randdebatten" verdrängt worden, sagt Nahles und spielt auf die Auseinandersetzungen über die Asylpolitik an. Aber wie wird sie reagieren, wenn die Union einen solchen Themen-Fahrplan, eine solche Prioritätenliste gar nicht mit der SPD vereinbaren will? Das wollen die anwesenden Journalisten von Nahles wissen. Sie sagt, dass sie diese Sorge nicht hat.