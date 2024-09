CDU-Empfang zum 70. Geburtstag Späte Versöhnung? Merkel und Merz gehen aufeinander zu

Berlin · Zusammen mit CDU-Chef Friedrich Merz und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder betritt die Altkanzlerin den Saal. Der Empfang anlässlich des 70. Geburtstags von Angela Merkel ist ein Stelldichein alter Weggefährten. Versöhnung liegt in der Luft und klingt in den Reden an.

25.09.2024 , 21:37 Uhr

7 Bilder Angela Merkel feiert mit Friedrich Merz 70. Geburtstag nach 7 Bilder Foto: dpa/Kay Nietfeld