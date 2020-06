Nach Ausschreitungen am Wochenende : Merkel verurteilt Gewalt in Stuttgart

Berlin Angela Merkels Sprecher Steffen Seibert hat die Ausschreitungen am Wochenende in der Stuttgarter Innenstadt als „abscheulich“ bewertet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stellte sich demonstrativ hinter die Polizeibeamten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Krawalle am Wochenende in Stuttgart scharf verurteilt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag in Berlin, die Szenen seien „abscheulich“ gewesen und mit nichts zu rechtfertigen. Sie seien gegen die Stadt und ihre Bürger gerichtet gewesen.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die gewaltsamen Ausschreitungen am Wochenende in Stuttgart scharf verurteilt und sich demonstrativ hinter Polizeibeamte gestellt. „Gewalt, Vandalismus, schiere Brutalität – wie am Wochenende in Stuttgart gesehen – müssen mit aller Härte des Rechtsstaats verfolgt und bestraft werden“, sagte Steinmeier am Montag in Berlin.