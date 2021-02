Zwei Tage nach ARD : Angela Merkel gibt nächstes TV-Interview - jetzt sind RTL und ntv an der Reihe

Berlin Zwei Tage nach ihrem Auftritt in der ARD ist Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstagabend bei RTL und ntv zu Gast und beantwortet Fragen zur Corona-Pandemie. Interessant ist auch die Besetzung der Fragesteller.

TV-Interviews sind für Bundeskanzlerin Angela Merkel (66) eine absolute Rarität. Nur äußert selten stellt sich Merkel den Fragen der Journalistinnen und Journalisten vor TV-Kameras. Daher ist diese erste Februarwoche umso bemerkenswerter. Denn nach dem Interview in der „Farbe bekennen“-Sendung am Dienstag in der ARD, wird die Kanzlerin auch am Donnerstagabend in einem Interview für RTL und ntv Rede und Antwort stehen. In der Sendung „Corona-Krise - Deutschland braucht Antworten“ fragen VIP-Redaktionsleiterin und „Exclusiv“-Moderatorin Frauke Ludowig und Politikchef Nikolaus Blome nach dem aktuellen Impfgeschehen und den Auswirkungen des Lockdowns auf die Menschen im Land. Für dieses Interview werfen die Sender RTL und ntv ihren donnerstäglichen Ablauf etwas durcheinander. Die nachfolgenden Sendungen starten 15 Minuten später.