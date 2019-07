Protokoll der Sommer-Pressekonferenz : Merkel sieht große Koalition trotz Ärger um AKK nicht gefährdet

Zur Situation in Ostdeutschland sagt die Kanzlerin: Der Zusammenbruch der Wirtschaft lag damals nicht an der Treuhand-Gesellschaft, sondern an der schlechten Ökonomie der DDR, sagt Merkel. Die schnelle Währungsunion sei richtig gewesen, so Merkel. Auch wenn klar war, dass es Verwerfungen geben würde. Die Arbeit der Treuhand-Gesellschaft sei leidenschaftlich gewesen, es habe aber auch Verletzungen gegeben. Bis heute gebe es kein großes Dax-Unternehmen in den neuen Bundesländern, beklagt die Kanzlerin. In Görlitz habe ihr eine Frau glücklich berichtet, dass ihre Tochter nach Jahren im Westen der Republik jetzt wieder zurückkomme. Man müsse sich mehr voneinander erzählen, sagt Merkel. Ihre Botschaft: Es gibt große Unterschiede zwischen dem Leben in Ost und West und damals und heute. "Tomatenmark hamstern, das musste man in der DDR machen, das braucht man heute aber nicht mehr", sagt Merkel.