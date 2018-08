Angela Merkel sagt dem Niger Hilfe im Kampf gegen den Terrorismus zu

Meseberg Der Niger ist ein Schlüsselstaat in Afrika im Kampf gegen illegale Migration nach Europa. Präsident Issoufou kooperiert, aber er verlangt auch Gegenleistungen von Deutschland und Europa.

Für seine Zusammenarbeit bei der Eindämmung illegaler Migration will Deutschland den Niger bei der Verbesserung der Entwicklungschancen und im Kampf gegen Terrorismus unterstützen. Das sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochabend im brandenburgischen Meseberg dem Präsidenten des afrikanischen Staates, Mahamadou Issoufou, zu.

Er zählte seinerseits eine Reihe von Maßnahmen auf, die nun vor Ort zur Eindämmung der illegalen Migration nötig seien. So sollten mehr Arbeitsplätze in den betroffenen Ländern vor allem für die Jugend geschaffen werden, und zwar nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Industrie.