Angela Merkel lobt FDP-nahe Naumann-Stiftung

Berlin Sie hätte nicht kommen müssen. Die FDP hatte schon einen anderen CDU-Politiker für eine Rede gewonnen. Aber Merkel nutzt die 60-Jahr-Feier der Naumann-Stiftung für ein bemerkenswertes Signal an die Liberalen.

An diesem Vatertagsabend bewirkt die Kanzlerin das, was ihr bei den Jamaika-Verhandlungen zwischen Union, Grünen und FDP vor einigen Monaten noch nicht gelang: reichlich Bewegung bei den Liberalen. Denn sie erscheint fünf Minuten vor der Zeit, und um die wichtigste Person bei der Feier der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung nicht von oben herab zu behandeln, eilt FDP-Chef Christian Lindner die Treppe zu ihr herunter, um sie mit Stiftungschef Wolfgang Gerhardt in Empfang zu nehmen.

„Ein wenig Spaß muss sein“

Merkel lässt das nicht auf sich sitzen und geht in ihrer Rede auf dieses Gedankenexperiment ein. Ihre These: „Im Fall der Fälle hätte Christian Lindner das charmant, gerne und sehr präzise übernommen.“ Großes Gelächter. Merkel freut sich: „Ein bisschen Spaß muss sein.“

„Freiheit ist eine Zumutung“

Sie hätte nicht kommen müssen. Denn als einer der Redner hatte die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit bereits den prominenten CDU-Politiker und neuen Chef der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, Norbert Lammert, gewonnen. Der liefert beeindruckende Gedanken über die Gefährdungen der Demokratie. Und doch übernimmt Merkel die zentrale Festrede, würdigt sie 26 Minuten lang die Bedeutung des politischen Liberalismus in Deutschland, von der Sicht der DDR-Bürgerin auf den auch durch Einmauern eines ganzen Volkes nicht zu brechende Freiheitswillen bis zu aktuellen Herausforderungen der politischen Stiftungen in der wachsenden Zahl unfreier Länder.

„Freiheit ist eine Zumutung“, fasst die Kanzlerin zusammen. Freiheit bedeute, „ein selbstbestimmtes Leben zu führen und für sein Tun und Lassen die Verantwortung zu übernehmen“. Ausdrücklich überbringt sie als Kanzlerin die Wertschätzung für die „herausragende Arbeit“ der FDP-nahen Stiftung in einem „schwierigen Umfeld“. Sie hebt die unterschiedlichen Ansätze heraus und unterstreicht, es solle „nicht gleichgültig sein, ob eine Veranstaltung von der Friedrich-Naumann-Stiftung oder der Konrad-Adenauer-Stiftung gestaltet“ werde. Und respektvoll erinnert sie daran, dass der Namensgeber Friedrich Naumann bereits lange vor dem CDU-Wirtschaftsminister Ludwig Erhard die Begrenzung von Kartellen in der Wirtschaft gefordert habe.

Merkels Antwort auf Lindners Klage

Die Botschaft der CDU-Vorsitzenden ist ein wenig versteckt. Sie erinnert daran, dass die Naumann-Stiftung in einer Phase entstand, in der die FDP die Koalition mit der Union beendet hatte - um danach deutlich gestärkt in den Bundestag einzuziehen. Mit einem Wert der erst 2009 übertroffen werden sollte - als Union und FDP wieder zusammen die Regierung bilden konnten. Einer ihrer Schlusssätze lautet: „Die Friedrich-Naumann-Stiftung wird auch in Zukunft gebraucht.“ Jeder FDP-Politiker im Saal nimmt es auch als Signal der CDU an die FDP. Es wird auch als Antwort Merkels an die wiederholte Klage Lindners nach dem Scheitern von Jamaika gewertet, dass Merkel die FDP nicht ernst genug genommen habe.