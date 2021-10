Steigende Inzidenzen : Merkel in „großer Sorge“ wegen aktueller Pandemielage

Merkel in „großer Sorge“ wegen aktueller Pandemielage

Berlin Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen warnt die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel vor Leichtfertigkeit im Umgang mit der Pandemie. Die aktuelle Entwicklung „sollte und allen große Sorge bereiten“, sagt sie.

Zu den einschneidenden Beschränkungen der Freiheitsrechte während der Pandemie sagte Merkel, sie habe es als Aufgabe des Staates gesehen, die Gesundheit möglichst vieler Menschen zu schützen und zu verhindern, dass die Krankenhäuser überlastet werden. „Natürlich lässt sich trefflich über diese oder jene Maßnahme streiten.“ Die vielleicht kontroverseste sei ja die Ausgangsbeschränkung gewesen. „Wer das karikieren wollte, fragte, was so schlimm daran sei, wenn ein Einzelner nach 22 Uhr allein auf der Straße läuft.“ Es sei aber darum gegangen, Treffen und Kontakte zu verhindern. Verglichen etwa mit Frankreich seien die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit im Übrigen noch zurückhaltend gewesen. „Dort gab es Einschränkungen im Radius, in der Stundenzahl, mit Formularen und vielem mehr.“