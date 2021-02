Merkel in ARD-Sendung „Farbe bekennen“ : „Wir müssen noch eine Weile durchhalten“

Berlin Schleppender Impfstart, geschlossene Schulen und Geschäfte, Angst vor Mutationen: Der Januar war für die Menschen in Deutschland eine Belastung, die Nerven vieler Bürger liegen blank. In einer TV-Sendung bezog die Kanzlerin nun Stellung.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) entschloss sich nach dem zähen Impfgipfel von Bund und Ländern am Montagabend, ins Fernsehen zu gehen und erneut für ihren Weg in der Pandemie zu werben. In der ARD-Sendung „Farbe bekennen“ legt sie am Dienstagabend dar, was sie in dieser Krise bewegt und an welcher Stelle sich das Land gerade befindet.