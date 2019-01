Besuch in Athen: Griechische Polizei stoppt Demonstration gegen Merkel

Besuch in Athen

Alexis Tsipras heißt Angela Merkel in Athen willkommen Foto: AP/Thanassis Stavrakis

Athen Gegen 700 protestierende Merkel-Gegner setzten die Beamten Tränengas ein. Die Kanzlerin weilt seit Donnerstag zu einem Besuch in Griechenland. Offiziell seien die Spannungen der Vergangenheit überwunden.

In Athen hat die Polizei am Donnerstagabend am Rande des Besuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vorübergehend Tränengas gegen eine Gruppe von rund 700 linksgerichteten Demonstranten eingesetzt. Diese sollten daran gehindert werden, das Regierungsviertel der griechischen Hauptstadt zu erreichen und dort gegen die Visite zu protestieren. Merkel sei für die harten Sparprogramme verantwortlich, unter denen das griechische Volk leide, skandierten die Demonstranten nach Medienberichten. Die Lage beruhigte sich aber rasch, wie es weiter hieß.