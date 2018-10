Angela Merkel gibt Amt als CDU-Chefin ab: Wie geht es jetzt weiter?

Konrad-Adenauer-Haus in Berlin (Archiv). Foto: dpa/Odd Andersen /AFP

Düsseldorf Angela Merkel tritt im Dezember nicht mehr zur Wahl des CDU-Parteivorsitzenden an. Wie geht es jetzt weiter? Die Fakten im Überblick.

Wann wird der neue CDU-Parteivorsitzende gewählt?

Vom 7. bis 8. Dezember trifft sich die CDU turnusmäßig zu ihrem Bundesparteitag in Hamburg. Dort wird auch der neue Parteivorsitzende gewählt. Angela Merkel tritt dazu nicht mehr an. Sie hatte das Amt seit 2000 inne und wurde mehrfach wiedergewählt, zuletzt 2016 auf dem Bundesparteitag in Essen mit 89,5 Prozent der Stimmen. Nur Helmut Kohl war länger Parteivorsitzender als Merkel, 25 Jahre. Selbst Konrad Adenauer bringt es bloß auf 16 Jahre.