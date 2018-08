Angela Merkel gegen „Spurwechsel“ für abgelehnte Asylbewerber

Soll abgelehnten Asylbewerbern ein „Spurwechsel“ erlaubt werden, wenn sie integriert sind und einen Arbeitsplatz haben? Ein Bleiberecht in Deutschland in diesen Fällen lehnen die Unionsspitzen zwar ab - es gibt aber auch Stimmen, die eine solche Regelung befürworten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt Überlegungen für einen sogenannten Spurwechsel abgelehnter Asylbewerber in den deutschen Arbeitsmarkt ab. „Nach außen das Signal zu geben, Du kannst kommen, und es wird im Grunde dann nicht mehr unterschieden, das finde ich nicht richtig“, sagte sie am Sonntag im „Sommerinterview“ der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. Es erzeuge ein falsches Bild, wenn der Eindruck erweckt werde, dass man als Asylbewerber oder Flüchtling komme und dann einfach die Spur in Richtung des Fachkräftemangels wechsele.