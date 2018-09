Angela Merkel fehlt beim Staatsbankett für Recep Tayyip Erdogan im Schloss Bellevue

Umstrittener Besuch : Merkel kommt nicht zum Staatsbankett für Erdogan

Angela Merkel und Recep Tayyip Erdogan (Archivbild). Foto: dpa, nie soe cul kde

Berlin Der türkische Präsident Erdogan besucht Ende der Woche Deutschland. Auch ein Staatsbankett im Schloss Bellevue ist geplant. Die Kanzlerin wird dabei fehlen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt nicht am Staatsbankett für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Schloss Bellevue teil. Das bestätigte das Bundespresseamt am Montag. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Das Bankett findet am Freitagabend auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier statt.

Warum Merkel fehlen wird, ist bisher nicht bekannt. Aus dem Präsidialamt hieß es dazu, die Kanzlerin stehe keineswegs regelmäßig auf der Gästeliste für ein Staatsbankett zu Ehren ausländischer Besucher. So war sie auch beim Essen für den chinesischen Präsidenten Xi Jinping im Juli 2017 nicht dabei. Zudem treffe sie zwei Mal mit Erdogan zusammen - am Freitagmittag und am Samstagvormittag.

Mehrere Oppositionspolitiker hatten ihre Teilnahme an der Veranstaltung aus Protest gegen die Politik des türkischen Präsidenten abgesagt. „Ein Staatsbesuch von Erdogan mit allen Ehren ist mindestens zum jetzigen Zeitpunkt ein falsches Signal", sagte FDP-Chef Christian Lindner unserer Redaktion. „Die Bundesregierung hätte allen Beteiligten diese Peinlichkeit ersparen können, indem sie einen schlichten Arbeitsbesuch angesetzt hätte." Für ihn sei von vornherein klar gewesen, dass er die Einladung zum Staatsbankett nicht annehmen werde, weil er „nicht Teil von Erdogan-Propaganda" sein wolle.

Der ehemalige Grünen-Chef Cem Özdemir will dagegen am Bankett teilnehmen. „Die Opposition in Deutschland gehört zur Politik dieses Landes dazu, wir sind ein fester und notwendiger Bestandteil unserer Demokratie.“ Auch ein noch so mächtiger Präsident könne diesen Regeln nicht entgehen. „Er muss mich, der für die Kritik an seiner autoritären Politik steht, sehen und aushalten.“

Erdogan kommt vom 27. bis 29. September zu seinem ersten Staatsbesuch auf Einladung Steinmeiers nach Deutschland. Die Bundesregierung und die Türkei bemühen sich sei einigen Monaten um eine Normalisierung ihrer Beziehungen, die nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei vor mehr als zwei Jahren unter anderem wegen der Verhaftung deutscher Staatsbürger aus politischen Gründen auf einen Tiefpunkt abgesackt waren. Der Besuch des türkischen Präsidenten soll zu dieser Normalisierung beitragen.

(wer/AFP/dpa)