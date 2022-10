Nansen-Flüchtlingspreis des UNHCR : Angela Merkel erhält UN-Flüchtlingspreis 2022

Genf Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erhält in diesem Jahr den renommierten Nansen-Flüchtlingspreis des UN-Flüchtlingshilfswerkes UNHCR für ihr Engagement in der Syrien-Krise.

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel erhält den diesjährigen Nansen-Flüchtlingspreis des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Das teilte die Organisation am Dienstag in Genf mit. Begründet wird die Auszeichnung damit, dass Deutschland unter der Führung Merkels auf dem Höhepunkt der Syrienkrise 2015 und 2016 mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge und Asylsuchende aufnahm, die von Gewalt und Verfolgung bedroht waren.

Der nach dem norwegischen Entdecker, Wissenschaftler, Diplomaten und Humanisten Fridtjof Nansen benannte Preis wird seit 1954 jedes Jahr für herausragenden Einsatz für Flüchtlinge, Binnenvertriebene oder Staatenlose verliehen. Die Ehrung findet am Montag in Genf statt.

UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi sagte, mit ihrem Engagement für den Schutz und die Möglichkeit des Neuanfanges einer so großen Zahl von Flüchtlingen habe Merkel „großen moralischen und politischen Mut“ bewiesen. Dabei habe sie sich als Kanzlerin auch gegen diejenigen gestellt, die „Angst und Diskriminierung beschworen“, so Grandi. „Sie hat gezeigt, was erreicht werden kann, wenn Politiker den richtigen Weg einschlagen und sich um Lösungen für die Herausforderungen der Welt bemühen, statt Verantwortung auf andere abzuwälzen.“