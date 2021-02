Jahrestag des Anschlags in Hanau : „Rassismus ist ein Gift“

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor dem ersten Jahrestag des rassistischen Anschlags in Hanau zu einem gemeinsamen Kampf gegen Rechtsextremismus aufgerufen.

„Wir müssen alles daran setzen, um dieser verheerenden Ideologie den Boden zu entziehen“, sagte sie am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Gewalttaten wie die Morde von Hanau, der Anschlag von Halle oder der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hätten auf schreckliche Weise vor Augen geführt, was der Rechtsextremismus anrichten könne. „Rassismus ist ein Gift“, sagte Merkel. „Der Hass ist ein Gift.“