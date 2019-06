2014 G20-Gipfel in Brisbane:Fernreisen mit der Kanzlerin sind grundsätzlich anstrengend, vor allem aber wenn quasi gegen die Mitteleuropäische Sommerzeit geflogen wird. In der Regel bricht Merkel abends oder spätnachmittags auf. Sie fliegt die Nacht durch und dann startet der übliche Marathon aus Verhandlungen, Repräsentation und Beiprogramm. Auf dem Höhepunkt ihrer Beliebtheit 2014 beim G20-Gipfel in Brisbane hält dieses Mammutprogramm sie nicht davon ab, spontan noch einen Abstecher in das Nachtleben zu machen. Die Kanzlerin ist topfit und gut drauf.