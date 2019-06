Bei Ernennung von Justizministerin : Kanzlerin Merkel erleidet erneut Zitteranfall - G20-Reise soll stattfinden

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, l) nimmt an der Überreichung der Ernennungs und Entlassungsurkunde als Bundesjustizministerin an Katarina Barley (SPD, ) und der neuen Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue teil. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Nur acht Tage nach ihrem Aufsehen erregenden Schwächeanfall hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag die gleichen Probleme wieder gehabt. Bei der Ernennung der neuen Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fing die Kanzlerin im Schloss Bellevue plötzlich an, am ganzen Körper zu zittern. Als sie sich anschließend bewegte, ging es ihr wieder besser, wie auf einem Video eines dpa-Fotografen zu sehen ist. Merkel bekam ein Glas Wasser angeboten, das sie zwar annahm, aber gleich wieder zurückgab, ohne daraus zu trinken.