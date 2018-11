Angela Merkel zur Gleichberechtigung: „Aus der Tatsache, dass es mich gibt, darf kein Alibi werden“

Berlin Angela Merkel mag es nicht, wenn Deutschland ihretwegen als Musterland der Gleichberechtigung dargestellt wird. Das sagte die Kanzlerin am Montag beim Festakt zu 100 Jahren Frauenwahlrecht.

Hochrangige Politikerinnen drängen auf eine Erhöhung des Frauenanteils im Bundestag und in den Länderparlamenten. „Wir werden auch hier neue Wege bestreiten müssen“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag bei einem Festakt zur Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren. Der Bundestag sei in dieser Legislaturperiode „kein Ruhmesblatt“. In der Politik müsse genau wie in Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Kultur gelten: „Das Ziel muss Parität sein“, sagte die Kanzlerin.