„Markenzeichen der Demokratie“ Bundespräsident Steinmeier würdigt Angela Merkel

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel zu ihrem 70. Geburtstag als „Vorbild und ein Markenzeichen unserer Demokratie“ gewürdigt. „Das Besondere an Ihrem Jubiläum ist, dass sich Ihre 70 Lebensjahre in genau zwei Hälften teilen lassen. In die ersten 35 Jahre bis zum Fall der Mauer und in die zweiten 35 Jahre in der ersehnten Freiheit“, schrieb Steinmeier. Merkel habe in den zweiten 35 Jahren den Weg des vereinten Deutschlands als Kanzlerin entscheidend geprägt.