Nahost-Konflikt Anerkennung Palästinas: Deutschland wartet ab

Die Bundesregierung ist nach der Ankündigung von Spanien, Norwegen und Irland, Palästina als eigenständigen Staat anerkennen zu wollen, nicht von ihrem abwartenden Kurs in dieser Frage abgerückt. Deutschland, das wie die USA seit langem für die Zwei-Staaten-Lösung eintritt, hatte erst sich vor zwei Wochen bei einer Abstimmung in der UN-Vollversammlung über eine Aufnahme von Palästina in die Vereinten Nationen enthalten. 143 Staaten hatten dabei für eine Resolution gestimmt, nach der die Palästinenser in die UNO aufgenommen werden sollten und ihnen einige zusätzliche Rechte neben ihrem bisherigen Beobachterstatus gewährt werden. Deutsche Außenpolitiker sprachen sich grundsätzlich für die Anerkennung durch Deutschland von Palästina als eigenständiger Staat aus, aber unter Bedingungen und nicht zum jetzigen Zeitpunkt.