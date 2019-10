Minister will Obergrenze kappen : Bewohnerparkausweise könnten deutlich teuer werden

Minister will Obergrenze kappen

Berlin Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will die geltende Obergrenze für Parkausweise streichen und den Kommunen bei der Festsetzung der Gebühr freie Hand lassen. Die Preise dürften steigen.

Der Parkraum in den Innenstädten wird immer knapper, die Gebühren für Bewohner-Parkausweise sind im internationalen Vergleich niedrig. Der Bundesverkehrsminister will das ändern und den Kommunen mehr Gestaltungsspielraum geben. 30,70 Euro darf ein Parkausweis für ein Auto in Deutschland pro Jahr höchstens kosten.