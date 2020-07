Bundesverkehrsminister : Scheuer macht Vorstoß für EU-weite Pkw-Maut

Andreas Scheuer (CSU), Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, spricht bei der Regierungsbefragung im Plenum in Bundestag. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat im Zuge der deutschen Ratspräsidentschaft einen Vorstoß für ein EU-weites Modell einer Pkw-Maut gemacht - stößt damit aber auf Widerstand innerhalb der Bundesregierung.

Ein Sprecher Scheuers sagte am Mittwoch in Berlin, es gebe in verschiedenen Ländern verschiedene Ansätze und nun gehe es darum, wie diese Ansätze zusammengebracht werden könnten. Es gehe im Zuge einer EU-Vignetten-Richtlinie um eine nutzergerechte Finanzierung der Straßen mit einer klimatechnischen Lenkungswirkung.