Andreas Scheuer: Diesel-Besitzer werden nicht für Nachrüstung zahlen müssen

Berlin Gute Nachrichten für Diesel-Fahrer: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will die Abgasprobleme bei den Fahrzeugen ohne finanzielle Beiträge aus Steuergeldern oder von Diesel-Besitzern lösen. Stattdessen nimmt er die Hersteller in die Pflicht.

"Ich werde ein Modell vorlegen, das wir am Montag schon mehr Klarheit haben für die Diesel-Besitzer", kündigte Scheuer am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin an. "Mein Modell basiert momentan darauf, dass es kein Steuergeld gibt, und dass die Diesel-Besitzer sich nicht selbst beteiligen müssen, das heißt ein Modell, wo die deutschen Hersteller ein Konstrukt bauen, dass jeder auch sieht, da wird Vertrauen zurückgewonnen", erläuterte er. Die deutsche Autoindustrie müsse sich einbringen in das Thema.