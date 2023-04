Situation in Kliniken Kassenärzte-Chef hält Notaufnahme-Gebühr in Einzelfällen für sinnvoll

Es werde häufig argumentiert, derartige Gebühren seien unsozial, sagte Gassen. In seinen Augen sei es jedoch eher unsozial, „den Notdienst unangemessen in Anspruch zu nehmen und damit das Leben anderer Menschen zu gefährden“, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Er fügte hinzu: „Wer noch selbst in eine Notaufnahme gehen kann, ist oft kein echter medizinischer Notfall.“